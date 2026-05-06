В Китае турист сорвался с 200-метрового обрыва и выжил

В Китае турист сорвался с 200-метрового обрыва и выжил. Это произошло в провинции Хэнань.

Прибывшие спасатели обнаружили, что мужчина, пролетевший вдоль скалы около 8 метров, случайно зацепился за небольшое дерево.

На спасение пострадавшего потратили около 4 часов. Он получил множественные переломы, травмы лица, глаз и позвоночника. Мужчину удалось закрепить на специальных носилках, вытащить наверх и экстренно госпитализировать.

