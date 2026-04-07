В Китае завершились трехдневные каникулы по случаю праздника Цинмин

В Китае завершились трехдневные каникулы по случаю фестиваля Цинмин. Ежегодно в первые дни апреля жители Поднебесной чтут память предков и посещают места захоронения.

Одновременно с этим принято выбираться на природу из городской суеты и наслаждаться весенними пейзажами.

В Цинмин жители Поднебесной вспоминают предков

Цинмин корнями уходит глубоко в историю и является одним из четырех главных традиционных праздников Китая наряду с Праздником весны, Праздником драконьих лодок и Праздником середины осени. В КНР 4-го, 5-го и 6 апреля официальные выходные на государственном уровне. В эти дни принято воздавать дань уважения предкам.

Традиционно наблюдается пик поездок в китайские регионы. За три дня жители КНР совершили примерно 845 млн поездок по стране. Подавляющее большинство - на автомобилях. Люди посещают места захоронений не только родственников. В Цинмин также принято вспоминать героев. Для китайских школьников это настоящие уроки памяти.

Впрочем, Цинмин - это не только про скорбь или память предков, но и про жизнь. В этой взаимосвязи заключается основная философская составляющая праздника. А весна как символ чего-то нового дает повод выбраться на природу и насладиться наступлением тепла. К слову, в разных регионах есть свои особенности празднования. Например, в провинции Чжэцзян фестиваль связали с традицией гачаньхуа, народным занятием, связанным с шелководством.

На востоке Поднебесной всплеск посетителей в чайных садах. Фестиваль Цинмин совпадает с сезоном весеннего сбора чая.

