В КНДР провели испытания гиперзвуковых ракет
Автор:Редакция news.by
КНДР провела учебные пуски гиперзвуковых ракет. Кадры опубликовало Центральное телеграфное агентство. Ракеты были установлены в одном из районов Пхеньяна.
Цель успешно поражена: она находилась в Японском море на расстоянии в 1 тыс. км. За пусками наблюдал Ким Чен Ын.
Лидер КНДР поблагодарил военнослужащих за успешное проведение первых в новом году боевых учений и заявил о необходимости укрепления ядерных сил сдерживания в свете последних мировых событий.