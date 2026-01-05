Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В КНДР провели испытания гиперзвуковых ракет

КНДР провела учебные пуски гиперзвуковых ракет. Кадры опубликовало Центральное телеграфное агентство. Ракеты были установлены в одном из районов Пхеньяна.

Цель успешно поражена: она находилась в Японском море на расстоянии в 1 тыс. км. За пусками наблюдал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР поблагодарил военнослужащих за успешное проведение первых в новом году боевых учений и заявил о необходимости укрепления ядерных сил сдерживания в свете последних мировых событий.

Разделы:

В мире

Теги:

испытанияракетыКНДРКим Чен Ын