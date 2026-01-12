Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Конгресс США внесен проект об аннексии Гренландии

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законодательного органа США проект "Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата".

Инициатива разрешает Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова к США, но требует представить в Капитолий отчет о необходимых изменениях в законодательство для принятия острова.

Как уточнил конгрессмен, тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты.

Американский президент заявлял, что США "так или иначе" получат контроль над островом, иначе, считает Трамп, на Гренландию якобы будут претендовать Китай или Россия.

Разделы:

В миреСША

Теги:

Гренландияконгресс