В Конгресс США внесен проект об аннексии Гренландии
Автор:Редакция news.by
Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законодательного органа США проект "Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата".
Инициатива разрешает Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова к США, но требует представить в Капитолий отчет о необходимых изменениях в законодательство для принятия острова.
Как уточнил конгрессмен, тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты.
Американский президент заявлял, что США "так или иначе" получат контроль над островом, иначе, считает Трамп, на Гренландию якобы будут претендовать Китай или Россия.