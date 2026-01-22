В Кремле все готово для встречи Путина со спецпосланником Уиткоффом

Как стало известно, в Кремле все готово для встречи Владимира Путина со спецпосланником Уиткоффом. Его по традиции сопровождает зять американского лидера Джаред Кушнер.

В преддверии визита спецпосланник отметил прогресс в украинском урегулировании и выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. При этом сразу уточнил, что основное препятствие - территориальные вопросы.