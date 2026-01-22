3.72 BYN
В Кремле все готово для встречи Путина со спецпосланником Уиткоффом
Автор:Редакция news.by
Как стало известно, в Кремле все готово для встречи Владимира Путина со спецпосланником Уиткоффом. Его по традиции сопровождает зять американского лидера Джаред Кушнер.
В преддверии визита спецпосланник отметил прогресс в украинском урегулировании и выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. При этом сразу уточнил, что основное препятствие - территориальные вопросы.
В свою очередь Владимир Путин накануне заявил, что также намерен обсудить возможность использования замороженных в США российских активов.