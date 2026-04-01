В Крыму разбился военно-транспортный самолет: выживших нет

Трагичные новости. 29 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 над Крымом. Сообщается, что борт врезался в скалу.

Как заявили в Минобороны России, предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. В район происшествия были направлены поисково-спасательные группы, на месте крушения работают специалисты. В числе погибших - 6 членов экипажа и 23 пассажира. Отмечается, что признаков поражающего воздействия на борт нет.