3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Лаосе открылись саммиты АСЕАН
Экономический рост государств Юго-Восточной Азии к 2030 году выведет региональный блок на позицию четвертой по величине экономики мира.
Такая перспектива озвучена на открывшихся 9 октября во Вьентьяне 44-м и 45-м саммитах АСЕАН.
Лидеры стран объединения рассмотрят прогресс в реализации видения сообщества АСЕАН до 2025 года и девяти приоритетов председательства Лаоса в организации, направленного на создание более сплоченного и устойчивого сообщества.
По итогам форума среди прочих документов будет принята Декларация лидеров о видении будущего Индо-Тихоокеанского региона и асеаноцентричной региональной архитектуры.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов