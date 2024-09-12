В Лаосе открылись саммиты АСЕАН

Экономический рост государств Юго-Восточной Азии к 2030 году выведет региональный блок на позицию четвертой по величине экономики мира.

Такая перспектива озвучена на открывшихся 9 октября во Вьентьяне 44-м и 45-м саммитах АСЕАН.

Лидеры стран объединения рассмотрят прогресс в реализации видения сообщества АСЕАН до 2025 года и девяти приоритетов председательства Лаоса в организации, направленного на создание более сплоченного и устойчивого сообщества.