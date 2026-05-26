В Латгалии массово отменяют летний отдых

В Латвии прилеты украинских беспилотников поставили сферу туризма в Латгалии на грань выживания. О катастрофическом положении дел региональная ассоциация туризма сообщила в открытом письме высшим должностным лицам Латвии, министерствам и Сейму.

В документе указано, что туристическая отрасль Латгалии сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Туристы и туроператоры массово отменяют бронирования, их число уже достигло 60 %.