В Латгалии массово отменяют летний отдых

В Латвии прилеты украинских беспилотников поставили сферу туризма в Латгалии на грань выживания. О катастрофическом положении дел региональная ассоциация туризма сообщила в открытом письме высшим должностным лицам Латвии, министерствам и Сейму.

В документе указано, что туристическая отрасль Латгалии сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Туристы и туроператоры массово отменяют бронирования, их число уже достигло 60 %.

Кроме того, отмены коснулись корпоративных мероприятий и школьных экскурсий, поскольку жители боятся за свою безопасность. Летний сезон в регионе фактически уничтожен.

