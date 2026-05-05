В Латвии дан старт сразу двум масштабным военным учениям
Автор:Редакция news.by
В Латвии дан старт сразу двум масштабным военным учениям: "Хрустальная стрела" с участием механизированной пехотной бригады местных сухопутных войск и "Весенний воин", которые организует многонациональная бригада НАТО.
Их задача - улучшить взаимодействие союзных сил при обороне страны, включая развертывание подразделений, логистику и систему командования.
Всего в маневрах будут задействованы около 4700 военнослужащих и свыше 800 единиц техники.
Учения пройдут как на полигонах в разных регионах страны, так и на гражданских территориях. Жителей уже предупредили, что в течение двух недель по главным и региональным дорогам будет передвигаться военная техника.