В Латвии неизвестные осквернили мемориал советским воинам
Автор:Редакция news.by
В Латвии совершен очередной акт вандализма. Неизвестные осквернили мемориал советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, - вырвали и разбили плиты с именами 124 героев.
Ранее сообщалось о намерениях латвийской полиции жестко пресекать празднование 9 Мая. Отмечается, что стражи порядка будут работать в усиленном режиме для пресечения любых инцидентов.
Патрули также будут следить за соблюдением запрета на использование советской и другой символики, которую власти считают недопустимой. Жителей страны предупредили: любое публичное проявление солидарности с праздником будет расцениваться как правонарушение.