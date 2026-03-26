3.67 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
В Латвии нет денег на милитаризацию
Автор:Редакция news.by
Минфин Латвии заявил, что стране не хватает денег на обеспечение роста военных расходов. Страна, как известно, обязалась потратить на оборону 5 % своего ВВП.
Минфин указывает, что для этого в 2027 году надо найти дополнительные 90 млн евро, через год - еще 180 млн. При этом в 2030 году и вовсе необходимо выделить на войну лишний 1,1 млрд евро.
Минфин считает реальным выделить 4,5 % на войну, тогда как президент Латвии обещал 5 % уже в 2027 году.
Фото РИА Новости