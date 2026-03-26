В Латвии нет денег на милитаризацию

Минфин Латвии заявил, что стране не хватает денег на обеспечение роста военных расходов. Страна, как известно, обязалась потратить на оборону 5 % своего ВВП.

Минфин указывает, что для этого в 2027 году надо найти дополнительные 90 млн евро, через год - еще 180 млн. При этом в 2030 году и вовсе необходимо выделить на войну лишний 1,1 млрд евро.