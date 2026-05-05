В Латвии обещают жестко пресекать празднование 9 Мая

В Латвии полиция объявила о намерении жестко пресекать празднование 9 Мая. Отмечается, что стражи порядка будут работать в усиленном режиме для пресечения любых инцидентов.

Если празднование Дня Победы попытаются перенести во дворы или другие общественные места, полиция обещает действовать "строго и без терпимости к нарушениям". Патрули также будут следить за соблюдением запрета на использование советской и другой символики, которую власти считают недопустимой.