В Латвии одобрили увольнение врачей за наличие гражданства Беларуси или России

Права человека в Латвии не более чем просто слова. Местный омбудсмен одобрила увольнение врачей, которые работали в государственных больницах за то, что те имели гражданство Беларуси или России.

При этом уполномоченная по правам человека в Латвии заявила, что никакой дискриминации не было. Увольнения проведены законно. Таким образом, как считает Рига, она защищает национальную безопасность страны.

В мире

гражданствоувольнениеЛатвия