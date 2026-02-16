3.72 BYN
В Латвии одобрили увольнение врачей за наличие гражданства Беларуси или России
Автор:Редакция news.by
Права человека в Латвии не более чем просто слова. Местный омбудсмен одобрила увольнение врачей, которые работали в государственных больницах за то, что те имели гражданство Беларуси или России.
При этом уполномоченная по правам человека в Латвии заявила, что никакой дискриминации не было. Увольнения проведены законно. Таким образом, как считает Рига, она защищает национальную безопасность страны.