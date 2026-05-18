В Латвии растет число несовершеннолетних наркоманов
Автор:Редакция news.by
Латвийские госпитали бьют тревогу: к ним поступает все больше подростков-наркоманов. В детскую клиническую университетскую больницу в Риге за полгода доставлено 279 несовершеннолетних с передозировками и отравлениями наркотическими веществами.
Врачи сообщают, что мест уже не хватает, а на программы по лечению - очереди.
При этом эффективно работающей государственной программы по лечению наркозависимости среди подростков в Латвии попросту нет.