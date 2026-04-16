В Латвии смертность превысила рождаемость почти в 3 раза с начала 2026 года

Население Латвии сокращается каждый час на 2 человека. Статистика начала 2026 года неутешительна: смертность превышает рождаемость почти в 3 раза.  По данным Eurostat, за последние 20 лет население страны сократилось на 18 % - это самый высокий показатель в Евросоюзе.

Население ФРГ уменьшилось на 100 тыс. человек

Похожая ситуация и в Германии. По данным Института немецкой экономики, за 2024 год население ФРГ ушло в минус на 100 тыс. человек. Чистая иммиграция составила 250 тыс., но разница между числом смертей и рождений оказалась больше 350 тыс. Такими темпами к 2030 году в стране останется почти 82 млн человек, к 2045-му - 81 млн.  Трудоспособных станет меньше, при этом количество пенсионеров вырастет примерно на 20 %, нагрузка на экономику резко увеличится.

