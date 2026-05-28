В Латвии утверждено новое правительство: премьером стал Андрис Кулбергс

Смена Кабмина стала прямым следствием недавнего инцидента с украинскими беспилотниками, которые бесконтрольно вторглись в латвийское воздушное пространство, спровоцировав развал прежней правящей коалиции и отставку премьера.

Кулбергс уже объявил, что его команда сосредоточится на вопросах безопасности и жесткой экономии, констатировав, что прибалтийская республика "больше не может жить в долг".