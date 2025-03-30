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В Латвии в целях экономии предложили сократить госаппарат
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Латвия флаг2025-03-31T04:51:37.000000Z00
В латвийском Сейме в целях экономии предлагают избавиться от тысяч чиновников.
По словам депутата Ниперса, к концу 2024 года в стране насчитывалось 288 тыс. госслужащих при общей численности занятых в экономике в 809 тыс. При этом работники госсектора получили более 6 млрд евро в виде зарплат, плюс почти 2,5 млрд тратится на их обслуживание. Если сравнивать Латвию со средним показателем по ЕС, государственный сектор непропорционально велик.
Ниперс считает, сокращение госсектора до уровня ЕС позволит сэкономить в среднем почти 3 млрд евро в год. Впрочем, его слова идут вразрез с мнением премьера страны, которая ранее заявила, что "борьба с бюрократизацией не означает сокращение госсектора".