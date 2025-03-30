В Латвии в целях экономии предложили сократить госаппарат

По словам депутата Ниперса, к концу 2024 года в стране насчитывалось 288 тыс. госслужащих при общей численности занятых в экономике в 809 тыс. При этом работники госсектора получили более 6 млрд евро в виде зарплат, плюс почти 2,5 млрд тратится на их обслуживание. Если сравнивать Латвию со средним показателем по ЕС, государственный сектор непропорционально велик.