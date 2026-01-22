3.72 BYN
В Латвии во время выступлений белорусских и российских олимпийцев будут показывать рекламу
Автор:Редакция news.by
Национальное телевидение Латвии в диком угаре славянофобии решило не транслировать выступления белорусских и российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде. Вместо этого в эфире будут показывать рекламу. То есть вместо победных и рекордных ярких кадров латышам покажут средство от диареи или крем против целлюлита.
Ранее Латвийский олимпийский комитет даже выпустил методичку к зимним Играм. Там призвали своих атлетов дистанцироваться от коллег из Беларуси и России. Москва в ответ направила обращение в Европейский суд по правам человека. И тишина...