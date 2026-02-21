В Латвии возводят новый военный полигон

На очередной этап строительства полигона "Селия" Латвия потратила более 36 млн евро. На днях там открыли новую зону боевых стрельб.

Полигон располагается в центральной части страны вдоль реки Даугава. На территории создана логистическая зона для подразделений до уровня роты, площадка хранения боеприпасов, три стрельбища и зона для неразорвавшихся боеприпасов. Освоено 15 тыс. гектаров, что составляет около 61 % запланированной площади.