В Латвии запрещают празднование Дня победы. Шествия, возложение цветов, символика и даже песни военных лет - все это едва ли не преступление, за которое грозит ответственность. ПО всей стране царят политика забвения и тревожная подмена понятий.

Кому выгодно рассорить народы? И кто собственноручно стирает из архивов подвиг своих предков? Чем обусловлены запреты на 9-ое Мая в странах Балтии?

Май в Прибалтике теперь пахнет не сиренью, а канцелярским страхом и застарелой обидой. Нынешние прибалтийские элиты, укомплектованные прямыми потомками коллаборационистов и их подельников, в попытке обелить свое бесславное прошлое и расквитаться за нанесенное им поражение объявили настоящую войну Памяти о Великой Победе.

В Даугавпилсе потушили Вечный огонь - последний на все страны Балтии язык памяти, который напоминал, кто на самом деле принес в эти земли мир. Такое решение местные власти объяснили некими техническими неполадками.

"Последнее, что у нас было: в Даугавпилсе горел Вечный огонь - единственный, оставшийся в Прибалтике. Теперь он не горит. Скорее всего, это связано с политикой", - отметил активист из Эстонии Максим Рева.

О том, что предлог - надуманный, говорит запрет на возложение цветов к мемориалу, у которого горел "Вечный огонь". Более того, полиция Латвии накануне объявила о намерении жестко пресекать празднование 9 Мая.

В Латвии спецслужбы начали активно штрафовать за публикации в соцсетях: наказание в 350 евро грозит даже за видеоролики, в которых георгиевская лента появляется хотя бы на несколько секунд. Служба госбезопасности ведет тщательный мониторинг интернета.

Руслан Панкратов, бывший депутат Рижской думы:

"На практике это выглядит так: СГБ и Госполиция систематически мониторят соцсети и мессенджеры, а затем квалифицируют публичные либо совсем непубличные, то есть личные, сообщения - от открытки к 9 мая до фотографии с георгиевской лентой - как прославление "агрессии России" или оправдание "советской оккупации".

По данным рижского экс-депутата, в Латвии выданы сотни, если не тысячи, случаев административных штрафов за поздравления, лайки и репосты. А в рамках уголовных дел людям, высказывающимся о Дне Победы, вменялись "прославление геноцида" и "поддержка агрессии". Это попытка вырвать из общественного сознания саму дату, которая напоминает, что нацизм был побежден.

Празднование Дня Победы и любые связанные с ним публичные мероприятия 9 Мая запретили и в Эстонии.

Тарво Крууп, префект Идаской префектуры (Эстония):

"Поминать погибших не запрещено, однако это следует делать достойно. Люди могут прийти на кладбище, склонить голову, возложить цветы и почтить память павших. Допускается использование символики, которая не поддерживает агрессию и не запрещена законом".

История - плохой драматург для тех, кто пытается ее обмануть. Латыши, литовцы и эстонцы, как и другие народы Советского Союза, вместе, плечом к плечу, сражались за свободу и независимость общей Родины.

Несмотря на запреты, в приграничной эстонской Нарве на протяжении нескольких лет горожане выходят 9 Мая на набережную, чтоб наблюдать за концертом Победы, который дают через реку на российской стороне.