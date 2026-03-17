В латвийском городе Огре установлен гигантский щит в форме герба латышского легиона СС. Сделано это по инициативе местного мэра, который знаменит нацистскими инициативами, а также частыми визитами в Украину, где он принимал участие в боевых действиях.

Установка герба состоялась как раз в день, когда в Риге прошел очередной марш в честь латышей, воевавших на стороне Гитлера.