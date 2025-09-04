3.70 BYN
В Лиссабоне 4 сентября объявлен траур из-за крушения фуникулера
4 сентября в Португалии объявлено днем траура из-за крушения фуникулера в Лиссабоне. Трагедия унесла жизни 17 человек, еще более 20 получили разные травмы и находятся в больницах.
Среди пострадавших отмечают граждан Португалии, Германии, Испании, Канады, Италии, Франции, Швейцарии, Марокко, Южной Кореи и Кабо-Верде.
По предварительной версии, причина ЧП - обрыв троса. Вагон с пассажирами полетел вниз по улице, на повороте опрокинулся, врезался в дом. Металл смяло как бумагу.
Карлос Моэдаш, мэр Лиссабона:
"Лиссабон в трауре. Я уверен, что скорбит каждый житель Лиссабона. Подобной трагедии никогда не было в нашей столице".
Президент Португалии выразил глубокие соболезнования семьям погибших, мэр Лиссабона объявил трехдневный траур в столице. Все городские фуникулеры остановлены до завершения полной проверки безопасности.
Флаги сегодня приспустили в Брюсселе, Страсбурге и Лиссабоне.
Подъемник "Глория" был открыт в XIX веке и получил статус национального памятника. Рельсы проложены по узким улицам на крутых склонах. Маршрут к центру города популярен у туристов.