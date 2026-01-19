3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В Литве без электричества остались 15 тыс. потребителей
Автор:Редакция news.by
Литовцы вновь погрузились во тьму. Без электричества остались около 15 тыс. потребителей.
Это уже не первый случай после полного выхода из системы БРЭЛЛ. Напомним, страны Балтии отключились от белорусско-российской энергосети, синхронизировались с Европой, но стабильность поставок резко снизилась.
Эксперты предупреждали о рисках блэкаутов при разрыве с надежным резервом - и вот результат: обычные перебои превращаются в новую реальность.