В Литве готовят закон о выплате компенсаций за ущерб, причиненный БПЛА

В Литве готовят закон о выплате компенсаций за ущерб, причиненный беспилотниками. Об этом заявил глава Минобороны страны.

По его словам, новые правила позволят военным сбивать дроны без колебаний и страха перед ответственностью, а гражданам, чье имущество пострадает в ходе операции по борьбе с дронами, Вильнюс обязуется возмещать убытки.

Проблема атак БПЛА становится все актуальнее для Прибалтийского региона.