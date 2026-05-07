В Литве готовят закон о выплате компенсаций за ущерб, причиненный БПЛА
Автор:Редакция news.by
В Литве готовят закон о выплате компенсаций за ущерб, причиненный беспилотниками. Об этом заявил глава Минобороны страны.
По его словам, новые правила позволят военным сбивать дроны без колебаний и страха перед ответственностью, а гражданам, чье имущество пострадает в ходе операции по борьбе с дронами, Вильнюс обязуется возмещать убытки.
Проблема атак БПЛА становится все актуальнее для Прибалтийского региона.
Ранее сообщалось об инциденте в соседней Латвии. Там на нефтебазу в Резекне упал украинский беспилотник. В результате повреждены четыре резервуара, в момент инцидента нефтепродуктов в них не было.