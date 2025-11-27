3.71 BYN
В Литве готовятся к масштабным отключениям электричества
Автор:Редакция news.by
В Литве готовятся к масштабным отключениям электричества. На власти полагаться не приходится, возникла общественная инициатива составить карту электрогенераторов. К ним можно будет подключиться в крайнем случае.
После выхода из совместной с Беларусью и Россией энергосистемы БРЭЛЛ Литва лишилась возможности пользоваться аварийными перетоками электричества. Теперь энергосистема Прибалтики синхронизируется с европейской только через Польшу. Надежность снабжения резко снизилась.
К тому же Прибалтика столкнулась с диктатом поставщиков - на пиках потребления они завышают цены. Теперь знать, где находится ближайший бензиновый генератор, для литовцев насущная необходимость.