В Литве готовятся к масштабным отключениям электричества. На власти полагаться не приходится, возникла общественная инициатива составить карту электрогенераторов. К ним можно будет подключиться в крайнем случае.

После выхода из совместной с Беларусью и Россией энергосистемы БРЭЛЛ Литва лишилась возможности пользоваться аварийными перетоками электричества. Теперь энергосистема Прибалтики синхронизируется с европейской только через Польшу. Надежность снабжения резко снизилась.