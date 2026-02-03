3.73 BYN
2.87 BYN
3.40 BYN
В Литве из-за морозов январские счета за отопление вырастут на 85-95 %
Автор:Редакция news.by
В Литве из-за сильных морозов и отмены льгот по НДС январские счета за отопление вырастут на 85-95 % по сравнению с декабрем 2025 года.
Но вместо того чтобы спасать замерзающее население, глава Литвы намерен "наиболее решительно" добиваться продления санкций ЕС против Беларуси.
Науседа настаивает, чтобы ЕС принял решение против Минска в конце февраля. Главный его аргумент заключается в следующем: Беларусь остается близким союзником России.