Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Литве из-за морозов январские счета за отопление вырастут на 85-95 %

В Литве из-за сильных морозов и отмены льгот по НДС январские счета за отопление вырастут на 85-95 % по сравнению с декабрем 2025 года.

Но вместо того чтобы спасать замерзающее население, глава Литвы намерен "наиболее решительно" добиваться продления санкций ЕС против Беларуси.

Науседа настаивает, чтобы ЕС принял решение против Минска в конце февраля. Главный его аргумент заключается в следующем: Беларусь остается близким союзником России.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Литваморозотопление