В Литве хотят ужесточить условия приобретения недвижимости для белорусов и россиян

Вильнюс намерен усложнить жизнь находящимся в стране белорусам и россиянам. Представители оппозиции в Сейме предлагают ужесточить условия приобретения недвижимости для граждан наших стран.

Сейчас россиянам формально запрещено покупать недвижимость, однако это возможно при наличии временного или постоянного ВНЖ, тогда как для белорусов ограничений нет.