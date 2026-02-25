3.73 BYN
В Литве хотят ужесточить условия приобретения недвижимости для белорусов и россиян
Автор:Редакция news.by
Вильнюс намерен усложнить жизнь находящимся в стране белорусам и россиянам. Представители оппозиции в Сейме предлагают ужесточить условия приобретения недвижимости для граждан наших стран.
Сейчас россиянам формально запрещено покупать недвижимость, однако это возможно при наличии временного или постоянного ВНЖ, тогда как для белорусов ограничений нет.
Если Сейм одобрит новый проект, то приобретать недвижимость в Литве смогут только граждане России и Беларуси, имеющие действующий постоянный вид на жительство. Депутаты также предлагают ввести еще одно ограничение для тех, кто желает поселиться вблизи стратегических объектов и военных полигонов. Им потребуется получение согласия от ответственных органов.