В Литве массово сокращают работников

В Литве массовые сокращения. За первые два месяца 2026 года организации в 2,5 раза чаще увольняли работников, чем в прошлом году.

Ярче всего картина в обрабатывающей промышленности, там в январе-феврале сократили почти 500 человек. Также массовый отток работников в IT-компаниях, транспортных организациях и в сфере обслуживания.