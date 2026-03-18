3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
В Литве массово сокращают работников
Автор:Редакция news.by
В Литве массовые сокращения. За первые два месяца 2026 года организации в 2,5 раза чаще увольняли работников, чем в прошлом году.
Ярче всего картина в обрабатывающей промышленности, там в январе-феврале сократили почти 500 человек. Также массовый отток работников в IT-компаниях, транспортных организациях и в сфере обслуживания.
Причины массового увольнения - спад производства из-за резкого роста цен на электричество и топливо, а также падение спроса на продукцию.