В Литве отменили концерты немецкого исполнителя Дитера Болена
Автор:Редакция news.by
Поддержал Россию и остался без гонорара. Литва отменила выступления голоса Modern Talking Дитера Болена. Местные СМИ пишут, что публично причины не названы, но могут быть связаны с высказываниями в одном из интервью музыканта.
Болен критиковал охлаждение отношений между Германией и Россией, призывал к закупке энергоресурсов и утверждал, что Москва и Берлин были бы командой мечты.
Кроме того, в своих интервью певец выступал против западных санкций в отношении Москвы, а недавно заявил, что у Украины нет шансов против России.
Ранее в Прибалтике отменили концерты хорватского виолончелиста Хаузера из-за русской народной песни "Калинка", которую он исполнил и опубликовал в рамках своего проекта "Музыка объединяет мир".