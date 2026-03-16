В Литве резко подскочили цены на топливо и электричество
В Литве продолжается рост цен на электричество и горючее, сообщают местные СМИ. Бензин и дизтопливо подорожали за неделю на 7 и 15 % соответственно. Резко увеличилась оптовая цена на электроэнергию: она выросла на 10 %.
Власти страны винят во всем конфликт на Ближнем Востоке, хотя его влияние на энергоцены либо минимально, либо отсутствует начисто: литовцы, скорее, страдают от того, что находятся в монопольной зависимости от скандинавских поставщиков.
Такие скачки с ценами на горючее, впрочем, продолжаются по всей Европе. В Германии бензин стоит как минимум 2 евро 7 центов. Поскольку немцы-водители ездят заправляться в соседнюю Польшу, власти этой страны рассматривают возможность запрета на обслуживание клиентов из ФРГ: горючее в Польше стоит на 50-60 евроцентов дешевле, однако его запасы быстро стремятся к исчерпанию.