В Литве резко подскочили цены на топливо и электричество

В Литве продолжается рост цен на электричество и горючее, сообщают местные СМИ. Бензин и дизтопливо подорожали за неделю на 7 и 15 % соответственно. Резко увеличилась оптовая цена на электроэнергию: она выросла на 10 %.

Власти страны винят во всем конфликт на Ближнем Востоке, хотя его влияние на энергоцены либо минимально, либо отсутствует начисто: литовцы, скорее, страдают от того, что находятся в монопольной зависимости от скандинавских поставщиков.