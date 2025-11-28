3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
В Литве с января подорожает электричество
Автор:Редакция news.by
В Литве с нового года подорожает электричество. Новые максимальные цены на общественные поставки увеличат на 8,5 %. Отмечается, что на рост цен "в значительной степени повлияла составляющая цен на инфраструктуру".
Напомним, что Литва, как и другие страны Балтии, перешла на европейское энергетическое оборудование после выхода из белорусско-российской системы БРЭЛЛ. С тех пор начались проблемы с ростом цен, при этом число блэкаутов в стране увеличивается.