В Литве с января подорожает электричество

В Литве с нового года подорожает электричество. Новые максимальные цены на общественные поставки увеличат на 8,5 %. Отмечается, что на рост цен "в значительной степени повлияла составляющая цен на инфраструктуру".

Напомним, что Литва, как и другие страны Балтии, перешла на европейское энергетическое оборудование после выхода из белорусско-российской системы БРЭЛЛ. С тех пор начались проблемы с ростом цен, при этом число блэкаутов в стране увеличивается.