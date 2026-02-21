3.73 BYN
В Литве создают инфраструктуру для приема грузов НАТО
Автор:Редакция news.by
В Литве запускают проект по повышению "военной мобильности" в Палемонасе в окрестностях Каунаса. Реализация проекта позволит принимать значительные потоки грузов НАТО, об этом сообщает Минтранспорта балтийской республики.
Планируется построить железнодорожную погрузочную площадку, подъездные железнодорожные пути и необходимую инфраструктуру. В частности, значительно увеличатся погрузочно-разгрузочные возможности интермодального терминала.
Уже заключен ряд контрактов на проведение соответствующих работ, которые планируется завершить в течение 16 месяцев. Общая стоимость проекта превышает 45 миллионов евро.