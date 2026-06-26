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В Литве вновь заявили о невозможности снять ограничения на транзит белорусских удобрений без ЕС
Советник литовского президента Аста Скайсгирите снова заявила, что Вильнюс не может самостоятельно решить судьбу транзита белорусских удобрений.
Ограничения были введены Евросоюзом, и только он может их отменить - так Скайсгирите прокомментировала сообщения о том, что США добиваются от Литвы, Польши и Украины скорейшей отмены запрета на транзит удобрений.
Советница Науседы не сказала ничего нового, но несколько моментов тут крайне важны. Во-первых, вильнюсские чиновники все чаще возвращаются к этой теме: значит, она для них важна, а давление американцев становится все более ощутимым.
Во-вторых, к власти в Литве приходит новое правительство. В отличие от прошлого кабинета, в нем больше реалистов и прагматиков: ждать быстрого восстановления отношений с Минском, конечно, не стоит, но движение стран навстречу друг другу становится все более вероятным.