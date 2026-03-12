В Литве задержали причастных к незаконному обороту сигарет

Очередная группа контрабандистов задержана литовскими пограничниками. Под стражу были взяты 6 человек. Они подозреваются в причастности к запуску и приему шаров с подвешенными сигаретами.

Помимо этого, было захвачено три груза, в которых в общей сложности насчитывалось 13,5 тыс. табачных изделий и 5 автомашин.