В Литве задержали причастных к незаконному обороту сигарет

Очередная группа контрабандистов задержана литовскими пограничниками. Под стражу были взяты 6 человек. Они подозреваются в причастности к запуску и приему шаров с подвешенными сигаретами.

Помимо этого, было захвачено три груза, в которых в общей сложности насчитывалось 13,5 тыс. табачных изделий и 5 автомашин.

Отметим, Литва ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение из-за контрабандных воздушных шаров. Его статус будет пересматриваться в конце марта.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Литваконтрабандазадержаниенарушение закона