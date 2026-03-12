3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
В Литве задержали причастных к незаконному обороту сигарет
Автор:Редакция news.by
Очередная группа контрабандистов задержана литовскими пограничниками. Под стражу были взяты 6 человек. Они подозреваются в причастности к запуску и приему шаров с подвешенными сигаретами.
Помимо этого, было захвачено три груза, в которых в общей сложности насчитывалось 13,5 тыс. табачных изделий и 5 автомашин.
Отметим, Литва ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение из-за контрабандных воздушных шаров. Его статус будет пересматриваться в конце марта.