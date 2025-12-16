Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Литве задержаны более 20 контрабандистов

Решение искать первопричину проблемы у себя - правильное и результативное. В Литве задержан 21 человек в ходе масштабной операции против "мафии метеозондов". Арестованных подозревают в контрабанде сигарет.

В операции участвовали более 140 офицеров, проведено свыше 80 обысков. Изъяты сигареты, оружие, сим-карты и техника для блокировки связи. Конфисковано имущество на сумму около 720 тыс. евро, включая элитные автомобили.

Прокуратура заявила, что группировка действовала слаженно, с разделением ролей и полным контролем процесса.

