В Литве заявили о разрушенной железнодорожной инфраструктуре

Железнодорожная инфраструктура Литвы разрушена, и ситуация будет только ухудшаться. Об этом заявил глава литовского профсоюза железнодорожников Станислав Федаравичюс.

По его утверждению, серьезные инвестиции следовало сделать раньше, поскольку рельсы и дороги нужно поддерживать из года в год. Федаравичюс также добавил, что отрасль испытывает острую нехватку сотрудников, из-за чего люди вынуждены работать по 24 часа в сутки.