В Литве заявили о разрушенной железнодорожной инфраструктуре
Автор:Редакция news.by
Железнодорожная инфраструктура Литвы разрушена, и ситуация будет только ухудшаться. Об этом заявил глава литовского профсоюза железнодорожников Станислав Федаравичюс.
По его утверждению, серьезные инвестиции следовало сделать раньше, поскольку рельсы и дороги нужно поддерживать из года в год. Федаравичюс также добавил, что отрасль испытывает острую нехватку сотрудников, из-за чего люди вынуждены работать по 24 часа в сутки.
Заявление прозвучало после недавних инцидентов в Литве, когда с рельсов сошли два поезда.