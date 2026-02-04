Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Ливии подтвердили гибель сына Каддафи

Генеральная прокуратура Ливии подтвердила смерть Сейфа аль-Ислама, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Было установлено, что он был убит из огнестрельного оружия. Идет поиск подозреваемых.

По данным СМИ, убийство произошло в городе Эз-Зинтан на западе страны. Каддафи получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись.

Фото AP

Разделы:

В миреЧП

Теги:

Ливияубийство