В Ливии подтвердили гибель сына Каддафи

Было установлено, что он был убит из огнестрельного оружия. Идет поиск подозреваемых.

По данным СМИ, убийство произошло в городе Эз-Зинтан на западе страны. Каддафи получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись.