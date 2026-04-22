3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
В Лондоне бастуют машинисты метро
Автор:Редакция news.by
Машинисты Лондонского метрополитена проводят 24-часовую забастовку. В мэрии британской столицы уже заявили о настоящем транспортном коллапсе.
Ограничения коснулись почти всех веток, а часть участков полностью перекрыта. Причина протеста - план компании-оператора по сокращению рабочей недели до 4-х дней и графика машинистов с 36 до 35 часов в неделю с сохранением прежней зарплаты.
Эксперимент уже тестируют на одной из линий, но профсоюз рабочих категорически против. По их мнению, длинные смены приведут к утомляемости водителей, что поставит под угрозу безопасность пассажиров.
Активисты требуют сократить рабочую неделю до 32 часов без потери в выплатах.