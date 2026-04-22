В Лондоне бастуют машинисты метро

Машинисты Лондонского метрополитена проводят 24-часовую забастовку. В мэрии британской столицы уже заявили о настоящем транспортном коллапсе.

Ограничения коснулись почти всех веток, а часть участков полностью перекрыта. Причина протеста - план компании-оператора по сокращению рабочей недели до 4-х дней и графика машинистов с 36 до 35 часов в неделю с сохранением прежней зарплаты.

Эксперимент уже тестируют на одной из линий, но профсоюз рабочих категорически против. По их мнению, длинные смены приведут к утомляемости водителей, что поставит под угрозу безопасность пассажиров.