В Лондоне неизвестные подожгли 4 машины скорой помощи еврейской общины
Автор:Редакция news.by
В Лондоне подожгли четыре машины скорой помощи еврейской общины, об этом сообщили в полиции. Информации о пострадавших нет.
Жители ближайших домов эвакуированы, часть дорог перекрыта. На месте были слышны взрывы, работают спецслужбы.
В полиции считают, что взрывы могли произойти из-за газовых канистр, которые были в автомобилях.
По последним данным, пожар удалось потушить. Инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма и ненависти.
По предварительным данным, к ЧП могут быть причастны три человека.