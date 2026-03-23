В Лондоне неизвестные подожгли 4 машины скорой помощи еврейской общины

В Лондоне подожгли четыре машины скорой помощи еврейской общины, об этом сообщили в полиции. Информации о пострадавших нет.

Жители ближайших домов эвакуированы, часть дорог перекрыта. На месте были слышны взрывы, работают спецслужбы.

В полиции считают, что взрывы могли произойти из-за газовых канистр, которые были в автомобилях.

По последним данным, пожар удалось потушить. Инцидент рассматривается как преступление на почве антисемитизма и ненависти.