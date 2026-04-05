В Лондоне почтили память иранских школьниц, погибших в результате ракетного удара
Автор:Редакция news.by
Акция протеста у здания американского посольства в Лондоне. Активисты собрались, чтобы почтить память иранских детей, убитых в результате удара по школе в Минабе.
Цветы легли к фотографиям жертв атаки. Люди держали иранские флаги и плакаты с надписями: "Прекратите убивать детей" и "Пустые слова не открывают проливы".
Участники акции требуют от властей официально признать инцидент в Минабе трагической датой наряду с другими трагедиями в британской истории, включая Кровавое воскресенье и катастрофу на стадионе Хиллсборо.