В Лондоне прошел марш против военной операции США и Израиля в Иране

Скриншот видео news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77273ff0-3f1a-44ab-8ba1-43a247dddb61/conversions/1e0ecc0c-9ae4-47bc-8fab-944fd48f402e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77273ff0-3f1a-44ab-8ba1-43a247dddb61/conversions/1e0ecc0c-9ae4-47bc-8fab-944fd48f402e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77273ff0-3f1a-44ab-8ba1-43a247dddb61/conversions/1e0ecc0c-9ae4-47bc-8fab-944fd48f402e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77273ff0-3f1a-44ab-8ba1-43a247dddb61/conversions/1e0ecc0c-9ae4-47bc-8fab-944fd48f402e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тысячи человек приняли участие в лондонском марше против военной операции США и Израиля в Иране. Как сообщает ТАСС, двухкилометровое шествие, начавшееся от небоскреба Millbank Tower в Вестминстере, завершилось у стен американского посольства.

Акция, организованная антивоенным движением Stop the War, прошла под лозунгом "Руки прочь от Ирана". Многие протестующие пришли на нее с флагами исламской республики и плакатами "Прекратите бомбить Иран". Участники марша потребовали от британского правительства осудить агрессию США и Израиля и прекратить поставки оружия израильским властям.

Один из протестующих в беседе с корреспондентом ТАСС осудил позицию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану. Это соучастие в войне. Британия должна воздержаться от этого", - сказал он, держа транспарант со слоганом "Против американского и израильского империализма".

Рядом со зданием посольства США участники акции организовали мемориал в память об иранских девочках, погибших при ударе по школе в городе Минаб. Демонстранты развернули плакаты "США и Израиль убили невинных". Некоторые манифестанты держали портреты убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи с надписью "Выбери правильную сторону истории" и "Иран не сдастся". На акции также присутствовали представители еврейских общин, которые присоединились к осуждению операции США и Израиля.

Ряд демонстрантов принесли с собой флаги Палестины, Ливана, Ирландии и Кубы. Соорганизаторами акции стали движения "Кампания за ядерное разоружение" и "Кампания солидарности с Палестиной", неправительственная организация "Друзья Аль-Аксы" и организация "Палестинский форум в Британии".