3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
В Лондоне прошел марш против военной операции США и Израиля в Иране
Тысячи человек приняли участие в лондонском марше против военной операции США и Израиля в Иране. Как сообщает ТАСС, двухкилометровое шествие, начавшееся от небоскреба Millbank Tower в Вестминстере, завершилось у стен американского посольства.
Акция, организованная антивоенным движением Stop the War, прошла под лозунгом "Руки прочь от Ирана". Многие протестующие пришли на нее с флагами исламской республики и плакатами "Прекратите бомбить Иран". Участники марша потребовали от британского правительства осудить агрессию США и Израиля и прекратить поставки оружия израильским властям.
Один из протестующих в беседе с корреспондентом ТАСС осудил позицию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану. Это соучастие в войне. Британия должна воздержаться от этого", - сказал он, держа транспарант со слоганом "Против американского и израильского империализма".
Рядом со зданием посольства США участники акции организовали мемориал в память об иранских девочках, погибших при ударе по школе в городе Минаб. Демонстранты развернули плакаты "США и Израиль убили невинных". Некоторые манифестанты держали портреты убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи с надписью "Выбери правильную сторону истории" и "Иран не сдастся". На акции также присутствовали представители еврейских общин, которые присоединились к осуждению операции США и Израиля.
Ряд демонстрантов принесли с собой флаги Палестины, Ливана, Ирландии и Кубы. Соорганизаторами акции стали движения "Кампания за ядерное разоружение" и "Кампания солидарности с Палестиной", неправительственная организация "Друзья Аль-Аксы" и организация "Палестинский форум в Британии".
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.