В Лондоне прошли массовые протесты против конфликта в Иране

Протесты захлестнули Лондон: тысячи человек в британской столице приняли участие в марше против военной операции США и Израиля в Иране. Двухкилометровое шествие, начавшееся в Вестминстере, завершилось у стен американского посольства.

Акция прошла под лозунгом "Руки прочь от Ирана". Многие протестующие пришли на нее с флагами Исламской Республики и плакатами "Прекратите бомбить Иран". Участники марша потребовали от британского правительства осудить агрессию США и Израиля и прекратить поставки оружия израильским властям.

"И вот мы снова здесь: другая страна, очередная война, очередная резня, убийство детей и мирных жителей. Для чего? Никто не знает. Это нефть? Это деньги? Это Эпштейн? Последние опросы показывают, что более 90 % людей говорят: "Нет войне". Никто не хочет идти на войну. Никто не хочет видеть невинных людей умирающими", - заявил участник протестов.

участник протестов в Великобритании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f498d074-b2d0-4c6d-a1e6-029adfc270b3/conversions/76e90e93-674f-453b-a49d-d6d728e3a141-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f498d074-b2d0-4c6d-a1e6-029adfc270b3/conversions/76e90e93-674f-453b-a49d-d6d728e3a141-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f498d074-b2d0-4c6d-a1e6-029adfc270b3/conversions/76e90e93-674f-453b-a49d-d6d728e3a141-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f498d074-b2d0-4c6d-a1e6-029adfc270b3/conversions/76e90e93-674f-453b-a49d-d6d728e3a141-xl-___webp_1920.webp 1920w

Против войны на Ближнем Востоке выступают и поляки: марш против втягивания Польши в конфликты в Украине и на Ближнем Востоке прошел в Варшаве. Скандируя "Польша за мир", "Это не наши войны", несколько сотен горожан прошли по центральным улицам польской столицы.