В Лондоне прошли массовые протесты против конфликта в Иране
Протесты захлестнули Лондон: тысячи человек в британской столице приняли участие в марше против военной операции США и Израиля в Иране. Двухкилометровое шествие, начавшееся в Вестминстере, завершилось у стен американского посольства.
Акция прошла под лозунгом "Руки прочь от Ирана". Многие протестующие пришли на нее с флагами Исламской Республики и плакатами "Прекратите бомбить Иран". Участники марша потребовали от британского правительства осудить агрессию США и Израиля и прекратить поставки оружия израильским властям.
"И вот мы снова здесь: другая страна, очередная война, очередная резня, убийство детей и мирных жителей. Для чего? Никто не знает. Это нефть? Это деньги? Это Эпштейн? Последние опросы показывают, что более 90 % людей говорят: "Нет войне". Никто не хочет идти на войну. Никто не хочет видеть невинных людей умирающими", - заявил участник протестов.
Против войны на Ближнем Востоке выступают и поляки: марш против втягивания Польши в конфликты в Украине и на Ближнем Востоке прошел в Варшаве. Скандируя "Польша за мир", "Это не наши войны", несколько сотен горожан прошли по центральным улицам польской столицы.
Также участники выражают несогласие с проукраинской и антииранской позицией властей Евросоюза. "Здесь Польша, а не Брюссель", - подчеркивают они.