В Лондоне протестующие потребовали от США репараций за атаку на Венесуэлу

5 января Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке по делу о незаконных поставках наркотиков в Штаты. Оба признали себя невиновными ни по одному из пунктов. Мадуро также указал, что по-прежнему является президентом Венесуэлы и военнопленным.

Пока шло заседание суда, у здания, где проходило слушание, начался протест с призывом к освобождению президента Венесуэлы и его супруги. "Мы не готовы терпеть еще одну войну за нефть", - заявили демонстранты, сравнив операцию в Каракасе с действиями США в Ираке и на Ближнем Востоке.

В Лондоне протестующие собрались напротив резиденции премьера Стармера. Участники потребовали от США не только освобождения Мадуро, но и репараций за атаку на Венесуэлу. Осудили американскую интервенцию и участники митинга в португальском Лиссабоне.