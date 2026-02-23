В лондонском аэропорту разрешено досматривать телефоны

Власти Великобритании разрешили досмотр смартфонов всех, кто въезжает в Королевство. Пограничники теперь имеют право изъять устройство и отсканировать личные данные пассажира. Это значит, что будут просмотрены личные переписки, галерея, банковские приложения и история местоположений. Власти твердят, что меру приняли для безопасности, но фактически это теперь законный шпионаж и упрощение добычи личных данных.