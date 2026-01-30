В Лос-Анджелесе прошли массовые демонстрации против политики иммиграционного агентства

Тысячи жителей Лос-Анджелеса вышли протестовать против иммиграционной политики администрации Трампа. Днем демонстранты сначала собрались перед зданием мэрии, а затем направились к центру содержания под стражей, пытаясь взять его штурмом. Активистов стали оттеснять федеральные агенты, в ход пошли химические вещества.

Демонстранты требуют, чтобы федеральные иммиграционные агенты покинули их районы. Организаторы также призывали к общенациональной забастовке с отказом от работы, школы и покупок, чтобы усилить давление на власти.

Причиной массового возмущения стали действия агентов американской иммиграционной службы. 7 января они застрелили женщину в Миннеаполисе, а 24 января убили в этом же городе мужчину. Теперь Америку сотрясают массовые протесты.