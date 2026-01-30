3.75 BYN
В Лос-Анджелесе прошли массовые демонстрации против политики иммиграционного агентства
Тысячи жителей Лос-Анджелеса вышли протестовать против иммиграционной политики администрации Трампа. Днем демонстранты сначала собрались перед зданием мэрии, а затем направились к центру содержания под стражей, пытаясь взять его штурмом. Активистов стали оттеснять федеральные агенты, в ход пошли химические вещества.
Демонстранты требуют, чтобы федеральные иммиграционные агенты покинули их районы. Организаторы также призывали к общенациональной забастовке с отказом от работы, школы и покупок, чтобы усилить давление на власти.
Причиной массового возмущения стали действия агентов американской иммиграционной службы. 7 января они застрелили женщину в Миннеаполисе, а 24 января убили в этом же городе мужчину. Теперь Америку сотрясают массовые протесты.
В ответ иммиграционным агентам расширили полномочия. Теперь они смогут проводить задержания на свое усмотрение без ордера на арест. По мнению экспертов, эти меры позволят сотрудникам службы задерживать практически любого, кого они захотят.