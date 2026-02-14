В Лувре произошел потоп: пострадали великие полотна XV-XVI веков

Главный из французских музеев опять окутан скандалом. Сначала грабители смогли вынести из Лувра сокровища на десятки миллионов евро. Затем вскрылись махинации сотрудников музея на 10 млн евро. И теперь вишенкой на торте стало известие, что в одном из залов Лувра случился потоп.



В результате этой неприятности пострадали полотна XV-XVI веков. Все беды самого знаменитого музея стали следствием бездарного управления и недостаточного финансирования. Именно такого мнения придерживаются французские журналисты.