В Мадрид вылетел первый самолет с эвакуированными с лайнера пассажирами

С Канарских островов в Мадрид вылетел первый самолет с пассажирами, эвакуированными с круизного лайнера MV Hondius. На нидерландском судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка смертоносного хантавируса. Подтверждено семь случаев заражения, три человека скончались. На борту остаются более сотни пассажиров и членов экипажа. Людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.