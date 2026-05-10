В Мадрид вылетел первый самолет с эвакуированными с лайнера пассажирами
Автор:Редакция news.by
С Канарских островов в Мадрид вылетел первый самолет с пассажирами, эвакуированными с круизного лайнера MV Hondius. На нидерландском судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка смертоносного хантавируса. Подтверждено семь случаев заражения, три человека скончались. На борту остаются более сотни пассажиров и членов экипажа. Людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.
Главный вопрос: грозит ли ситуация с хантавирусом повторением пандемии COVID-19? Глава ВОЗ утверждает, что риск распространения инфекции для остального мира невысок.