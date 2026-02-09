В Мадриде протестуют против легализации мигрантов

В Мадриде прошел массовый протест недовольных планами легализовать статус нелегальных мигрантов. Активисты уверены: решение испанского правительства коснется по меньшей мере полумиллиона человек, а это нарушение демократических процессов, оно приведет к небезопасной обстановке в стране, усугубит жилищный кризис и перегрузит государственные службы.

"Легализация мигрантов уже происходила. Педро Санчес на протяжении обоих своих сроков не в первый раз королевским указом утверждает что-то в обход демократических процессов и процедур. Но именно они должны гарантировать, что подобные решения являются частью волеизъявления народа", - заявила протестующая.