В Мадриде протестуют против легализации мигрантов
В Мадриде прошел массовый протест недовольных планами легализовать статус нелегальных мигрантов. Активисты уверены: решение испанского правительства коснется по меньшей мере полумиллиона человек, а это нарушение демократических процессов, оно приведет к небезопасной обстановке в стране, усугубит жилищный кризис и перегрузит государственные службы.
"Легализация мигрантов уже происходила. Педро Санчес на протяжении обоих своих сроков не в первый раз королевским указом утверждает что-то в обход демократических процессов и процедур. Но именно они должны гарантировать, что подобные решения являются частью волеизъявления народа", - заявила протестующая.
В Испании утвердили указ о легализации нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну до 31 декабря 2025 года, прожили в ней не менее 5 месяцев и не имели судимостей. Ожидается, что указ вступит в силу в апреле 2026 года.