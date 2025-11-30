3.72 BYN
В Мадриде тысячи человек вышли на митинг против коррупции в правительстве
Автор:Редакция news.by
Тысячи человек вышли на протесты в Мадриде, выступая против коррупции в правительстве. Поводом стало расследование схемы при закупке медицинских масок во время пандемии.
На время разбирательства был заключен под стражу экс-министр транспорта страны, которого подозревают в причастности к махинациям.
Громкое дело вызвало негодование общественности. Митингующие требуют отставки нынешнего правительства Педро Санчеса и проведения новых выборов.
По некоторым данным, к акции протеста присоединились около 80 тыс. человек.