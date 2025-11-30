В Мадриде тысячи человек вышли на митинг против коррупции в правительстве

Тысячи человек вышли на протесты в Мадриде, выступая против коррупции в правительстве. Поводом стало расследование схемы при закупке медицинских масок во время пандемии.

На время разбирательства был заключен под стражу экс-министр транспорта страны, которого подозревают в причастности к махинациям.

Громкое дело вызвало негодование общественности. Митингующие требуют отставки нынешнего правительства Педро Санчеса и проведения новых выборов.