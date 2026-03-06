3.74 BYN
В Марокко саранча уничтожила значительную часть урожая зерновых и бобовых
Автор:Редакция news.by
Марокко подверглось нашествию саранчи: в ряде регионов африканской страны земля укрыта толстым покрывалом из этих насекомых.
Они настолько прожорливы, что уничтожили значительную часть урожая зерновых и бобовых, выращиваемого в Марокко.
Экологическое давление на локальный биоценоз чрезвычайно велико: ученые полагают, что с каждым днем существует все более высокая вероятность нашествия саранчи на Южную Европу и, в частности, на соседнюю с Марокко Испанию.