В Марокко саранча уничтожила значительную часть урожая зерновых и бобовых

Они настолько прожорливы, что уничтожили значительную часть урожая зерновых и бобовых, выращиваемого в Марокко.

Экологическое давление на локальный биоценоз чрезвычайно велико: ученые полагают, что с каждым днем существует все более высокая вероятность нашествия саранчи на Южную Европу и, в частности, на соседнюю с Марокко Испанию.